Deutsche Kriegsgräberfürsorge : Volksbund sammelt in Schwerin für Grabung in Polen

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eröffnet die diesjährige Haus- und Straßensammlung.

Schwerin | Für den guten Zweck sammeln Vertreter aus Stadt und Region sowie der Bundeswehr. Bürger haben am 26 Oktober am Infostand auf dem Schweriner Marienplatz an der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Volksbundes zu informieren. Zwischen 13 und 15 Uhr wird es eine Auftaktveranstaltung für die diesjährige Sammlung geben. ...

