Speicher Schwerin : Der Vietnamese Tutty Tran verarbeitet rassistische Erlebnisse auf der Bühne

Der gebürtige Berliner erlebt seit seiner Kindheit diskriminierende Sprüche. Heute kann er damit umgehen und dem tiefsitzenden Schmerz mit Sarkasmus begegnen.

Schwerin | Ob rassistische Sprüche wie „Schlitzauge“ oder „Ching, Chang, Chong, Chinese im Karton“ – Tutty Tran, der Vietnamese mit der Berliner Schnauze, spricht so ziemlich alles an, was er im Alltag erlebt. Davon können sich Besucher seines ersten Soloprogramms „Augen zu und durch!“ am 3. März um 20 Uhr im Speicher Schwerin überzeugen. Dabei wird niemand vers...

