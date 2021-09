Schwerin : Vermisster Zwölfjähriger aus Schwerin wieder da

Der Vermisste ist selbstständig zurückgekehrt.

von Martina Schwenk

16. September 2021, 14:54 Uhr

Schwerin | Die Suche nach einem Zwölfjährigen aus Schwerin ist beendet. Der Junge galt seit Mittwoch, 15. September, 18.30 Uhr, als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, sollte er abends wieder in die Wohngruppe, in der er derzeit lebt, zurückkehren. Dort traf er jedoch nicht ein. Am Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr ist er eigenständig in die Wohngruppe zurückgekehrt, berichtet die Polizei.