Verein gegen Gemeinde : Bootshaus-Streit am Dümmer See

Aufstellung eines B-Planes für das Gebiet der Bootshäuser am Dümmer See erneut abgelehnt. Eigentümer schockiert über die Entscheidung.

Dümmer | Bedeutet das nun das Ende aller Verhandlungen zwischen den Bootshausbesitzern am Dümmer See und der Gemeinde? Auf der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend wurde der Beschluss gefasst, dass es zu keinem Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet der Bootshäuser am Dümmer See kommen wird. Im Vorfeld gab es bereits zahlreiche Tre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.