Verein Junge Musik in Schwerin : Weihnachtskonzert wird diesmal auf Youtube übertragen

Statt im Komplex findet das traditionelle Event am 26. Dezember online statt.

Schwerin | Im Kultur- und Hausprojekt Komplex gibt es viele Traditionen. Um den Jahreswechsel herum gehört das Jolkafest ebenso dazu wie ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem Verein Junge Musik in Schwerin. Doch wie bei so vielen Dingen, hat auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Konzert vor Publikum ist nicht möglich. Facebook Iframe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.