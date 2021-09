Unfall auf Umgehungsstraße : Verdacht auf illegales Autorennen in Schwerin

Ein 37-jähriger Schweriner hat sich am Mittwochabend auf der Umgehungsstraße zwischen den Stadtteilen Görries und Neumühle mit seinem Auto überschlagen. Zuvor soll er laut Zeugen an einem Wettrennen teilgenommen haben.

Schwerin | Die Polizei in Schwerin ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Der Wagen eines 37-jährigen Schweriners hatte sich am Mittwochabend auf der Umgehungsstraße zwischen den Stadtteilen Görries und Neumühle überschlagen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erläuterte. Zuvor soll sich der 37-Jährige mit einem anderen Auto ein Wettrennen...

