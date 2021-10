Brand in Schwerin : Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Rauchmelder hatte in der Weststadt Alarm geschlagen. Doch die Situation war nicht so schlimm wie befürchtet.

Schwerin | Mit großem Aufgebot ist die Berufsfeuerwehr Schwerin zusammen mit der Polizei am Montagmittag Richtung Weststadt ausgerückt. In der Johannes-Brahms-Straße hatte ein Feuermelder Alarm geschlagen und somit die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Doch der Einsatz konnte schnell beendet werden. Rauch in Schweriner Weststadt - Person aus Wohnung gerettet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.