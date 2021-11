Veranstaltung in Schwerin : Künstlerin Angelika Milster lädt zu winterlichem Kirchenkonzert

Angelika Milster tritt in Schwerin auf.

Schwerin | Am 12. Januar gastiert die Künstlerin Angelika Milster in der Schelfkirche St. Nikolai in Schwerin und lädt zu einem winterlichen Kirchenkonzert, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Winterlieder auf bekannte Musicalmelodien treffen. Auch interessant: Schwerin braucht mehr Räume für Kultur Angelika Milster reist ...

