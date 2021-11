Feiern in Schwerin trotz Corona : Unverantwortlich? Massen strömen zu Konzert von Roland Kaiser

7500 Fans freuen sich auf die Veranstaltung am Sonnabend. Doch die Infektionszahlen steigen unaufhaltsam und neue Empfehlungen raten zur Absage von Großveranstaltungen.

Schwerin | 7500 Fans werden am Sonnabend nach Schwerin strömen, um Schlagersänger Roland Kaiser zu erleben. Angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle rät das Robert Koch-Institut (RKI) allerdings „dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden“. Trotzdem halten Veranstalter und Stadt am Konzert in der Sport- und Kongresshalle fest....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.