Polizei Schwerin : Unbekannte Täter brechen Garagen und Auto auf

In Schwerin wurde am Wochenende in mehrere Garagen eingebrochen. Auch ein Auto wurde aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Schwerin | In Schwerin wurden zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag mehrere Garagen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Garagenanlage am Neumühler See mindestens in zehn Garagen eingebrochen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei bittet zu diese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.