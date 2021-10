Bauarbeiten in Schwerin : Umleitung Richtung Innenstadt bekommt neuen Asphalt

Die Rogahner Straße ist dicht. Für Fußgänger und Radfahrer führt der Weg von Görries in die Innenstadt durch die Kleingartenanlage. Dieser Weg wird ausgebessert.

Schwerin | Tiefe Schlaglöcher links und rechts. Loser Asphalt kullert in Brocken über den Weg. Wer als Fußgänger oder Radfahrer von Görries in die Innenstadt kommen will, hat einen abenteuerlichen Weg vor sich. Nicht nur, dass die Rogahner Straße voll gesperrt ist und es deshalb kein Durchkommen gibt. Die ausgewiesene Umleitung durch die Kleingartenanlage ist in...

