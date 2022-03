Ukrainer in Grambow : Harter Alltag für Geflüchtete – Der Krieg bestimmt ihre Gedanken

Oksana Schoorlemmer beherbergt geflüchtete Ukrainer in ihrem Landhaus in Grambow. Sie sind in Sicherheit, versuchen sich abzulenken und zu integrieren. Alle hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges.

Grambow | Zerbombte Schulen und Krankenhäuser, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.