Schwerin : Auf einen Diebstahl folgt eine Rangelei in der Straßenbahn

In der Linie 2 Richtung Hegelstraße soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Schwerin | Tumultartige Szenen haben sich am späten Sonnabend kurz vor Mitternacht in der Schweriner Straßenbahn abgespielt. Laut Polizei wurden die Beamten zur Straßenbahnhaltestelle in der Gutenbergstraße gerufen. Zuvor soll es in einer Bahn der Linie 2 in Richtung Hegelstraße zur besagten Rangelei gekommen sein. Diese verlagerten sich beim Halt dann auch nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.