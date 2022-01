Polizeibericht Schwerin : Trunkenheitsfahrt eines Fahranfängers gestoppt

18-Jähriger unter Alkohol unterwegs. Polizei: Für Fahranfänger und unter 21 Jahren gilt die 0,0 Promille.

Schwerin | Ein Zeuge meldete am frühen Donnerstagmorgen der Polizei in Schwerin ein Fahrzeug, das Schlangenlinien fuhr und weitere Auffälligkeiten zeigte. Beamte kontrollierten daraufhin den Fahrer in der LübeckerStraße. Ein Atemalkoholtest beim 18-jährigen Fahranfänger habe einen Wert von 0,74 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Dem Tatverdächtigen wurde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.