Partnerschaft Schwerin/Lübeck : Trinkfester Martensmann streitet mit dem Stadtpräsidenten

Nach jahrhundertealtem Brauch empfang Stadtpräsident Sebastian Ehlers am Sonntag den Ehrengast aus Lübeck. Dieser hatte genug Rotspon für alle Besucher dabei.

Schwerin | Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr empfing Schwerin wieder den Lübecker Martensmann. Der Festakt am Schweriner Rathaus war in diesem Jahr ein besonderer. Erst einen Tag zuvor wurde verspätet in Schönberg gefeiert, dass der Brauch der beiden norddeutschen Städte seit einem Jahr immaterielles Kulturerbe ist. „Ein schönes Gefühl. Das verleiht dem...

