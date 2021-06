Trampolinpark Easyjump : In Schwerin darf wieder gehüpft werden

Der Trampolinpark Easyjump in Lankow öffnet ab Freitag wieder und lockt mit neuen Angeboten auch Kleinkinder und Videospiel-Fans.

Schwerin | Musik schallt aus den Lautsprechern, bunte Lichter flackern an der Decke. Doch der 3500 Quadratmeter große Trampolinpark in Lankow ist noch leer. Ender und Enis Sungar, die beiden Gesellschafter von Easyjump, testen allerdings bereits die Technik, denn am Freitag kann wieder gehüpft werden. Mit neuen Attraktionen wollen die Brüder auch neue Kunden gew...

