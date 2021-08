Nach totem Jungen im Lankower See : Braucht Schwerin eine eigene Taucherstaffel?

Nach dem Tod eines Jungen im Lankower See wird in der Stadt die Frage gestellt, ob die Berufsfeuerwehr zusätzliche Spezialisten benötigt.

Schwerin | Es gäbe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte am Freitag der Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft, Thorsten Kopf. Der zwölfjährige Junge, der am Dienstag tot aus dem Lankower See in Schwerin geborgen wurde, ist ertrunken. So hat es die Obduktion des Leichnams ergeben. Laut Staatsanwalt Kopf sind die Ermittlungen aber noch nicht abgeschl...

