Mecklenburgisches Staatstheater : Theaterwoche bietet für Kinder das Tor nach Phantásien

In den Herbstferien lädt das Mecklenburgische Staatstheater Kinder zum kostenlosen Workshop ein.

Schwerin | Das Mecklenburgische Staatstheater bietet in den Herbstferien für Kinder eine Theaterwoche an. Der viertägige Workshop im Komplex in der Pfaffenstraße richtet sich an Kinder zwischen acht und elf Jahren und findet vom 5. bis 8. Oktober statt. Jeweils von 11 bis 15 Uhr laden die Theaterpädagoginnen zum Theaterspielen ein, frei nach dem Motto: Auf nach ...

