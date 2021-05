Schwerin : Testzentrum im Filmpalast Capitol weitet Öffnungszeiten aus

Nach zwei Wochen Betrieb sollen im Filmpalast Capitol Schwerin nun noch mehr Tests durchgeführt werden. Betreiber reagieren damit auf die gestiegene Nachfrage nach den Lockerungen.

Schwerin | Immer mehr Restaurants und Cafés öffnen in Schwerin ihre Türen. Auch erste Freizeitangebote sind wieder möglich und Sport- und Kulturstätten sollen ab Sonnabend ebenfalls nach und nach öffnen können. Der rasche Öffnungsfahrplan sieht jedoch weiterhin einige Schutzmaßnahmen vor. Unter anderem wird die Testpflicht ausgeweitet, so zum Beispiel in der ...

