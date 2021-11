Corona in Schwerin : Testzentrum an Schweriner Helios-Kliniken überlaufen

Beim Helios-Testzentrum haben sich lange Schlangen gebildet: Weitere Corona-Schnelltests können am Mittwochabend nicht mehr vor Ort angeboten werden

Schwerin | Frustrierte Menschen, die einen Corona-Schnelltest brauchen, überlastete Mediziner, die dem Ansturm nicht mehr Herr werden können: Am Mittwochabend eskalierte die Situation am Schnelltest-Zentrum der Schweriner Helios-Kliniken. Am Abend standen noch rund 100 Wartende davor. „Wir versuchen, die Wartenden, die schon Stunden hier stehen, noch zu testen, ...

