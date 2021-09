Tortur für Seniorin in Schwerin : Taxifahrer wirft 85-Jährige auf dem Dreesch raus

Die 85-jährige Annelore D. wollte mit dem Taxi nach Raben Steinfeld fahren. Plötzlich macht der Fahrer Feierabend.

Schwerin | Diese Fahrt endet hier: Gerade hatte es sich Annelore D.* noch in dem Taxi bequem gemacht, da war die Fahrt auch schon wieder vorbei. Auf halber Strecke zwischen dem Schweriner Schlosspark-Center und ihrem Zuhause in Raben Steinfeld setzt sie ihr Taxifahrer kurzerhand am Fernsehturm ab. Der Grund: „Der Fahrer sagt zu mir, er schafft es nicht mehr bis ...

