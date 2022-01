Tattoos, Piercings und... ganz neu Schnelltests : Tattoowierer in Schwerin schulen um und eröffnen Teststation

Sie haben sich weitergebildet und bieten ab sofort zusätzlich Corona-Schnelltests in der Red Corner in der Schusterstraße 14 an.

Schwerin | Im Tattoo- und Piercingstudio Red Corner in Schwerin bieten die Mitarbeiter ab sofort auch kostenlose Corona-Schnelltests samt Zertifikat an. „In den letzten Wochen haben wir uns weitergebildet und unsere Struktur ausgebaut“, heißt es dazu in einem Post auf Facebook. Facebook Iframe Die Verhütung von übertragbaren Krankheiten gehörte auch scho...

