Folgen der Pandemie : Tanzen und Corona: Wie die Schulen in Schwerin kämpfen müssen

Gerade erst investiert, große Pläne geschmiedet und die Säle gefüllt – dann kam Corona. Wie das Tanzstudio Schlebusch versucht, der Pandemie zu trotzen. Und womit andere Tanzschulen zu kämpfen haben.

Schwerin | Tanzunterricht per Livestream? Für Lina Kusmierczyk und ihre Hip-Hop-Crew war das kein Ersatz fürs echte Training. Doch Corona ließ es nicht anders zu. So übte die Zwölfjährige in den vergangenen zwei Jahren oft alleine in ihrem Zimmer, statt gemeinsam mit den Mädels im großen Saal des Tanzstudios. Ihre Freundinnen sah sie nur über den Bildschirm. ...

