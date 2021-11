Plate : Tanzen für Körper, Geist und Seele

Plötzlich landen die Krücken in der Ecke: Was Erlebnistanz bei Senioren bewirken kann, erleben Tanzleiter in Westmecklenburg seit 25 Jahren.

Plate | California Twirl, ein Doppelkreis, zwei Nachstellschritte... Ursula Leubert fasst ihre Tanzpartnerin an die Hand, und schon drehen sie sich zum Song „Show off your Lady“ auf dem Parkett. Der Rock schwingt mit, das Lächeln sitzt. Die 87-Jährige blüht auf, wenn sie tanzt. Nach der langen Corona-Pause sind die Schrittfolgen zwar nicht mehr so einfach....

