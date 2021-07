Fest am Tiefen See : Demen tanzt am Strand

Gemeinde plant erste Veranstaltung im Freien an der Badestelle

Demen | Es wird die erste große Veranstaltung in der Gemeinde Demen in diesem Jahr. Am 31. Juli findet an der Badestelle am Tiefen See „Tanz am Strand“ statt. Los geht es um 19 Uhr. Man freue sich schon sehr auf die Veranstaltung, so Bürgermeisterin Heidrun Sprenger. Es werde Zeit für etwas Normalität. Winkelkrug sorgt für die Bewirtung Für die Unterhal...

