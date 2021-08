Führung bei der Agrargenossenschaft : Brüsewitzer Bauern öffnen die Hoftore

Einen Blick in die Landwirtschaft von heute geben die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft den Besuchern am Sonnabend. Technik und Tiere werden gezeigt und die Arbeit mit ihnen erklärt.

Brüsewitz | Was frisst die Kuh? Wie viel PS hat ein Mähdrescher? Wann und warum wird gepflügt? Diese und andere Fragen rund um das Thema Landwirtschaft beantwortet das Team der Agrargenossenschaft Brüsewitz interessierten Gästen am Sonnabend. Ab 10 Uhr sind die Hoftore im Draguner Weg 10 in Brüsewitz geöffnet. Zu sehen gibt es neben der modernen Melk- und Stallan...

