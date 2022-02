Polizei sucht Zeugen : Täter brechen 13 Keller in Schwerin auf

In Schwerin drangen in der vergangenen Woche bislang unbekannte Täter in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Schwerin | Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montag, 14.02.2022 bis Freitag, 18.02.2022, in insgesamt 13 Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Gagarinstraße 30 in Schwerin ein, teilt die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ermittlungen zum erlangten Diebesgut wurden von der Kriminalpolizei eingeleitet. Die Polizei...

