Großeinsatz am Lankower See : Rettungskräfte suchen weiter nach Zwölfjährigem

Am Morgen wurde die Suche nach dem vermissten Jungen wieder aufgenommen. Taucher, Drohnen und Suchhunde werden eingesetzt.

Schwerin | Am Montagmorgen haben Rettungskräfte die Suche nach dem vermissten zwölfjährigen Jungen auf dem Lankower See wieder aufgenommen. Dabei werden Taucher, eine Drohne und auch Suchhunde eingesetzt. Am Sonntagabend musste der Großeinsatz mit mehr als 50 Rettungskräften mit Einsetzen der Dämmerung unterbrochen werden. Im Lankower See verschwunden Am S...

