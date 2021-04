Schwerin : Streamer sammelt Spenden für Kinderhospiz Leuchtturm

Drei verschiedene Videospiele spielte Dennis Clasen in sieben Stunden. So kamen 550 Euro für die Rostocker Einrichtung zusammen.

Schwerin | 550 Euro in nur sieben Stunden – Das war die Ausbeute von Dennis Clasen in seinem Stream auf der Plattform Twitch. Doch das Geld wird der 28-jährige Schweriner nicht etwa behalten. Er spendet es an den Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Rostock. Zweiter Spenden-Stream soll kommen Unter seinem Künstlernamen „fr3sh_dee“, mit dem Clasen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.