Impfzentrum Schwerin : Strategie der mobilen Impfteams ist erfolgreich

Innerhalb von vier Tagen konnte eine hohe dreistellige Zahl von Besuchern geimpft werden. Die Impfquote liegt in der Landeshauptstadt bei rund 70 Prozent.

Schwerin | Die Strategie, mit mobilen Impfteams dahin zu fahren, wo viele Menschen sind, erweist sich in der Landeshauptstadt als erfolgreich. So konnten in Schwerin innerhalb von wenigen Tagen mehrere hundert Menschen geimpft werden. „Beim Strand- und Inselfest haben wir 95 Besucher geimpft. Beim Tag der offenen Tür des Konservatoriums waren es 103“, sagt Cathr...

