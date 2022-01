Corona-Demo in Schwerin : Straßensperrungen am Vormittag in der Innenstadt

Wegen einer Demonstration werden zwischen 11 und 13 Uhr einige Straßen zeitweise gesperrt.

Schwerin | Am Sonnabend werden wieder Hunderte Teilnehmer zur Corona-Demonstration am Bertha-Klingberg-Platz erwartet. Der Protestzug wird sich gegen 11 Uhr über die Straßen Graf-Schack-Allee, Werderstraße, Knaudtstraße, Wismarsche Straße und Goethestraße bewegen. In dieser Zeit wird die Fahrbahn für den Verkehr von der Polizei gesperrt. Weiterlesen: Wer ist ...

