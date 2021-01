Schulneubau : Stralendorf fehlen mehr als 30 Millionen Euro

Das Gymnasiale Schulzentrum platzt aus allen Nähten, doch für Erweiterungen fehlt das Geld: rund 33 Millionen Euro.

Stralendorf | Eine Grundschule. Eine Regionalschule. Ein Gymnasialteil. Drei Bildungseinrichtungen in einem Haus und das in einem Dorf. In Zahlen sind das aktuell 750 Schüler in einem 1300-Seelen-Ort. Einmalig im Landkreis. Und auch einmalig im Bundesland. Doch mit d...

