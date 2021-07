SUP rund um Schwerin : Stand Up Paddling über den Barniner See

Die Stehpaddler erobern die Seen und Flüsse in und um Schwerin. Der Crivitzer Experte Tom Priebe zeigt unserer Redakteurin, worauf es wirklich ankommt.

Barnin | Das Stand Up Paddling auf dem Wasser ist wohl die Trendsportart der letzten Jahre schlechthin. Kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen heraus, zeigen sich auch schon die erste Paddler auf den Seen und Flüssen. Auch in der Region rund um Schwerin gibt es kaum noch ein Gewässer, das noch nicht von einem Paddler auf seinem Brett erkundet wurde. Touren durc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.