Querung über Ludwigsluster Chaussee : Stadtvertreter träumen von neuer Stadionbrücke in Schwerin

Pläne für eine neue, aber „leichtere“ Überquerung der vierspurigen Straße sollen nun geprüft werden. Die Haushaltssperre zögert das Projekt jedoch hinaus.

Schwerin | Kaum ein Bauwerk wird in Schwerin so vermisst wie die Ende 2014 gesprengte Stadionbrücke über die Ludwigsluster Chaussee. Ein Ersatzbau war damals nicht vorgesehen. Zu teuer und wenig genutzt, so die Begründung der Stadt damals. Nun gibt es neue Pläne für eine Überquerung an der Stelle. Demnach wollen die Unabhängigen Bürger den Brückenschlag von der ...

