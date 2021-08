Schweriner Stadtvertretung : Neubau der Berufsschule ist beschlossene Sache

Nun steht es endgültig fest: Die neue Lehranstalt kommt nach Neu Zippendorf. Doch was ist mit den bisherigen drei Standorten? Eine Änderung des Antrags soll Klarheit bringen.

Schwerin | Die Entscheidung ist gefallen. Die Schweriner Stadtvertretung hat mehrheitlich den Neubau der beruflichen Schule für Gesundheit und Sozialwesen beschlossen. Bereits im Vorfeld standen die Zeichen dazu auf Grün. Nun steht endgültig fest, wo Berufsschüler in der Landeshauptstadt in der Zukunft ihre Lehranstalt besuchen: nämlich in Neu Zippendorf. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.