Jetzt wird aufgeräumt : Crivitz ruft zum Herbstputz auf

Hecken schneiden, Wildwuchs beseitigen, einen neuen Zaun setzen – es gibt viel zu tun in der Stadt.

Crivitz | Für ein sauberes und aufgeräumtes Stadtbild ruft Crivitz seine Einwohner auf, sich am diesjährigen Herbstputz zu beteiligen. Es gibt allerhand zu tun. Bis zum 15. Dezember stehen jede Menge Arbeiten auf den öffentlichen Plätzen und an den Straßen an. „Viele ausgewählte Objekte müssen dringend winterfest gemacht werden“, sagt Jürgen Heine, der Vorsitze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.