Patientenakademie : So wird Arthrose in den Helios-Kliniken Schwerin behandelt

Die Gelenkkrankheit ist weit verbreitet, immer mehr Menschen leiden daran. Die Ärzte der Abteilung Orthopädie raten Patienten zuerst zu konservativen Heilungsmethoden anstatt zur Operation.

Schwerin | Sie ist mit die häufigste Ursache für Gelenkschmerzen: Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an Arthrose, einem Verschleiß, der das alterstypische Maß überschreitet. Sie ist eine Volkskrankheit, sagt Dr. Michael Biedermann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie an den Schweriner Helios-Kliniken. Am häufigsten betroffen sind ältere Menschen. ...

