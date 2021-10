Schwerin : So kommt der Pistolenschuss auf die Theaterbühne

Waffen in der Hand von Schauspielern? Im Mecklenburgischen Staatstheater gibt es strikte Regeln für solche Szenen. Über Schreckschusspistolen und Platzpatronen geht es dabei nicht hinaus.

Schwerin | Es gleicht mehr einem Albtraum als einer Szene aus der Realität. Rund eine Woche ist es her, dass es in New Mexico auf dem Filmset des Western „Rust“ zu einem tödlichen Unfall mit einer Schusswaffe kam. Schauspieler Alec Baldwin erschoss dabei Kamerafrau Halyna Hutchins und verletzte Regisseur Joel Souza, mit einer Waffe, die als „kalt“ galt. In den U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.