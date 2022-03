Codewort „Weißer Elefant“ : So hätte Intel Schwerin verändert

Um die Intel-Pläne geheim zu halten, kommunizierte die Verwaltung mit Schlüsselwörtern – Auch die Wunschliste der Stadt wuchs bereits, als absehbar war, dass Schwerin im Finale war.

Schwerin | Seit Dienstag ist offiziell, was schon seit Tagen in den Medien berichtet wurde. Chiphersteller Intel baut eine sogenannte Megafabrik in Magdeburg. In den kommenden Jahren werden etwa 80 Milliarden Euro in den Standort an der Elbe investiert. Nun wird bekannt, dass die Landeshauptstadt Schwerin in einem Kopf-an-Kopf-Rennen nur knapp unterlag. Was wäre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.