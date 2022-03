Ukraine-Krieg weckt Erinnerungen : So haben Schweriner den Zweiten Weltkrieg erlebt

Die schrecklichen Kriegsbilder aus der Ukraine wecken bei Elfriede Koska, Siegfried Fischer und Inge Feyerabend Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Sie erzählen die Flucht- und Leidensgeschichten ihrer Familien.

Schwerin | „Es war schrecklich.“ „Ich hatte furchtbare Angst.“ „Es war so schlimm, da kann man gar nicht drüber reden.“ Die Worte ähneln sich, wenn sich Schweriner an ihre Kindheit und Jugend im Zweiten Weltkrieg sowie in den Jahren danach erinnern und davon erzählen. Angesichts der Fernsehbilder vom Ukraine-Krieg kommen bei vielen diese Erinnerungen wieder hoch...

