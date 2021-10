Schwerin : Sieben neue Corona-Fälle in der Landeshauptstadt

Kindergartengruppe Lavendelblau der Waldorfkita steht unter Quarantäne. Inzidenzwert in Schwerin liegt am Mittwoch bei 58,6, Corona-Ampel steht auf Gelb. Für betroffene Bürger und Reiserückkehrer wurde neues Bürgertelefon eingerichtet.

Schwerin | Sieben neue Infektionen mit dem Corona-Virus wurden dem Schweriner Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Damit befindet sich die Landeshauptstadt den zweiten Tag in Folge auf Stufe gelb. Die Infektions-Inzidenz liegt nun bei 58,6 Fällen je 100 000 Einwohner. Einen Corona-Fall hat es in der Waldorfkita in der Schlossgartenallee in der Gruppe Lavendel...

