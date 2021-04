Crivitz : Sechs Studien gegen Windkraft und eine Oberleitung

Der Verein Netze hat drei weitere Untersuchungen zur reichhaltigen Tierwelt im Raum Wessin abgeschlossen. Die Ergebnisse überraschen.

Crivitz | Sie verbringen Stunden im Wald und auf Feldern, zu jeder Tageszeit. Sie beobachten und notieren dabei jede Bewegung, die sie am Himmel und an Bäumen ausmachen. Die 20 Mitglieder des Vereins Netze haben in den vergangenen Monaten Tausende Daten von Tieren in der Region um die Ortschaften Wessin, Zapel und Barnin dokumentiert. Ihr Ziel: Sie wollen bewei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.