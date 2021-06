Flippermuseum bis Sternwarte : Schwerins technische Museen öffnen mit Startschwierigkeiten

Kultur fährt wieder hoch: Feuerwehrmuseum ist bereits geöffnet, weitere ziehen nach

Schwerin | Noch sind die Flipper in der Schweriner Weststadt dunkel. Ein Knopfdruck und schon leuchten die Automaten in knallig bunten Farben und surren. Arne Hennes startet ein Testspiel an einem der gut 100 Flipper in Schwerins Flippermuseum – um dann festzustellen, da sind noch zwei Kugeln im Spiel. Da müssen er und die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder nochma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.