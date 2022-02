Spenden werden gesammelt : Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Schwerin angekommen

Wie Schweriner jetzt helfen können: Die Stadt bereitet Dutzende weitere Wohnungen vor. Die Caritas und das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum sammeln zudem Sachspenden für Hilfskonvois in die Ukraine.

Schwerin | Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Schwerin angekommen. Etwa 20 Personen kamen am späten Sonnabend, weitere Familien dann im Laufe des Sonntags. Auch am Montag werden Menschen erwartet, die ihr Hab und Gut in der Ukraine zurücklassen mussten, weil ihr Leben dort in Gefahr war. Lesen Sie auch: Ukrainer bitten vor der Staatskanzlei unter...

