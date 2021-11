Klimaschutz in Schwerin : Schweriner pflanzen dritten Klimawald

Nicht reden, sondern handeln. Dieses Ziel hat am Sonnabend mehr als 60 Schweriner dazu bewegt, an einer Baumpflanzaktion teilzunehmen. Sie haben 9000 Eichensetzlinge in den Boden gebracht.

Schwerin | Der Weg durch den Wald ist weit, aber schön. Es geht unter dem Dach von riesigen Buchen entlang, deren Herbstlaub den Waldboden rotbraun färbt. Daher auch der Name Rotbuche. Dann haben die rund 60 Klimaaktivisten, von denen die meisten mit dem E-Bus des Nahverkehrs oder per Fahrrad gekommen sind, ihr Ziel erreicht: eine 1,5 Hektar große Lichtung im Wa...

