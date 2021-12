Gefährdetes Tier : Schweriner Zoo zeigt seltene Ozelotkatze

Die nur drei Kilogramm schweren Tiere sind eigentlich im brasilianischen Regenwald zu Hause und werden als gefährdet eingestuft. „Kaya“ wurde 2020 in Dortmund geboren.

Schwerin | Temperamentvoll sei sie, sagt Direktor Dr. Tim Schikora. „Und Ambitionen hat sie wie ein Löwe.“ Im Schweriner Zoo ist jetzt eine Südliche Ozelotkatze zu sehen. Die nur drei Kilogramm schweren Katzen, die ihren eigenen Willen haben, werden in Europa lediglich noch in den Tierparks von Dortmund, Berlin und Nesles in Frankreich gehalten. „Kaya“, so he...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.