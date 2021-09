Volleyball in Schwerin : SSC-Volleyballer legen in der Regionalliga wieder los

Die Männer des Schweriner SC starten am Sonnabend in ihre Regionalliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Grün-Weiß Eimsbüttel.

Schwerin | Den kommenden Sonnabend können die Volleyballer des Schweriner SC kaum noch erwarten. Und das aus gutem Grund. Denn endlich wird wieder der Ball für das SSC-VolleyTeaM, wie sich die Männer um Trainer Michael Schöps selber nennen, in der Regionalliga fliegen. Nicht ganz ein Jahr ist es her, als die Schweriner zuletzt in der Liga am Netz standen. Am ...

