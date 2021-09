Tischtennis-Landesliga : Schweriner Teams mit Sieg und Niederlage

DJK feiert 10:7-Erfolg über Rostock Süd V, die Stiere verlieren gegen die TSG Ludwigslust mit 6:10.

Schwerin | Die Herren von DJK Schwerin besiegten am dritten Spieltag der Tischtennis-Landesliga den TSV Rostock Süd V mit 10:7 und feierten so ihren zweiten Saisonerfolg. Das Duo Sonneck/S. Nimz holte zum 1:1 auf und Marcel Sonneck erspielte im Einzel das 2:2. Durch Andreas Kabus und Sebastian Nimz gingen die Schweriner dann mit 4:2 in Führung – und diese gaben ...

