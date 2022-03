Schwerin : Seniorenbeirat fordert Stärkung der Heimaufsicht

Der Seniorenbeirat will sich wieder stärker in die öffentlichen Debatten in Schwerin einmischen. Ein Thema ist die Situation in den Pflegeheimen.

Schwerin | Bei der Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge will auch der Schweriner Seniorenbeirat ein Zeichen setzen. „Wir haben unsere Mitglieder aufgerufen, ihre Hilfe anzubieten, zum Beispiel bei Einkäufen oder bei Behördengängen“, sagt Vorsitzender Joachim Kießling. Der Krieg in der Ukraine mache alle Menschen betroffen, ehrenamtliches Engagement sei in der ...

