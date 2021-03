Schwerin : Schüler helfen den Schleiereulen

Mit viel Geschick bauten Kinder des Frei-Zeit-Hortes einen Nistkasten und unterstützen so eine Aktion des Nabu

Schwerin | Um die Schleiereulen in Mecklenburg-Vorpommern zu schützen, rief der Naturschutzbund (Nabu) vor Kurzem zu Spenden und zum Bau von speziellen Nistkästen auf. Eigentlich sollten sie in einer Gemeinschaftsaktion in der Naturschutzstation am Zippendorfer Strand gezimmert werden. Doch die Corona-Lage lässt solche Veranstaltungen derzeit nicht zu. Weiter...

